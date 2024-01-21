«تعليم جنوب سيناء» يحصد 3 مراكز في مسابقات «الاقتصاد المنزلي»

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، حصول توجيه الاقتصاد المنزلي بمديرية التعليم بالمحافظة على 3 مراكز بمسابقات الاقتصاد المنزلي على مستوى الجمهورية، في المسابقات الوزارية لعام 2023 - 2024، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وكيل الوزارة يشيد بدور إدارة المدارس والمشرفات

وهنّأ وكيل الوزارة اليوم غادة حسن السيد، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية على تحقيق المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية.

وأشاد وكيل الوزارة بمراكز الطالبات الفائزات وثمن مواهبهن اللآتي تبرز ما يتمتعن به من ذوق فني وإبداع وابتكار، مشيرا إلى أن تعليم جنوب سيناء أصبح ينافس بقوة على المراكز الأولي جمهوريا.

كما وجه وكيل الوزارة التهنئة إلى مشرفات الطالبات وإدارة مدارسهن، متمنيًا لهن التوفيق في كل مشاركاتهن المستقبلية بين محافظات الجمهورية، مؤكدًا مواصلة كل الدعم للأنشطة الطلابية لإستثمار طاقاتهم وتنمية مواهبهم وبناء شخصيتهم.

الطالبات الفائزات بجائزة الاقتصاد المنزلي

- الطالبة سارة عبدالرحمن السيد بمدرسة أبورديس الثانوية التابعة لإدارة أبورديس التعليمية على المركز الثانى على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية في مسابقة أجمل قطعة فنية تعبرعن التراث الشعبي.

- الطالبة ياسمين السيد فتح الله بمدرسة الرويسات التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية على المركز السادس على مستوى الجمهورية للمرحلة الاعدادية في مسابقة أجمل قطعة فنية تعبرعن القضية الفسطينية.

- الطالبة ملك رزق أحمد بمدرسة الفيروز بحي النور التابعة لادارة شرم الشيخ التعليمية على المركز السابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الابتدائية في مسابقة أجمل قطعة فنية تعبر عن أهمية النظافة الشخصية.