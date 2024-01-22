أشتية: 100 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود وأسير في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إنَّ 100 ألف فلسطيني ضحايا بين شهيد وجريح ومفقود وأسير في غزة، مبينا أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي نبشت 18 مقبرة في قطاع غزة، و49 مدرسة مهددة بالهدم في الضفة الغربية.

وأضاف «أشتية»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنَّ يجب على دول العالم التصويت لتصبح فلسطين عضوًا كاملًا بالأمم المتحدة، وأنَّ المصلحة الوطنية هي ما تحكم قرارنا على الأراضي الفلسطينية، وندعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لفرض حل الدولتين.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، أنَّه يجب إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.