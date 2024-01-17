أشتبه: السلطة الفلسطينية موجودة بغزة ونرفض الوصاية الدولية عليها

أكد دكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، أن سيناريو ما بعد حرب غزة يتضمن الكثير من الأسئلة والقليل من الإجابات، ومن أبرز هذه التساؤلات ما المدى الزمني للوجود العسكري بقطاع غزة؟.

نتنياهو وحكومته يريدون إطالة أمد الحرب لأبعد مدى

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة، عبر فضائية ON، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وحكومته يريدون إطالة أمد الحرب لأبعد مدى، لأن نهايتها تعني نهايتهم، مشيرا إلى أن إسرائيل تتحدث عن اقتطاع أو ضم بعض المناطق تحت مسمى مناطق عازلة.

قطاع غزة يضم نحو 38 ألف موظف فلسطيني تابعين للسلطة الفلسطينية

وأوضح أشتية، أن قطاع غزة يضم نحو 38 ألف موظف فلسطيني تابعين للسلطة الفلسطينية، من بينهم 19 ألف رجل أمن و18 آلف من الموظفين المدنيين في مختلف الوزارات، متابعا أن الجميع يعلم أن جوازات السفر وشهادات الميلاد وفواتير المياه تصدر من رام الله وأن السلطة الفلسطينية هي الجهة المنوط بها دفع ثمن فاتورة الكهرباء والمسؤولة عن البنية التحتية.

السلطة الفلسطينية من الناحية الفعلية لم تغادر قطاع غزة منذ عام 2007

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية من الناحية الفعلية لم تغادر قطاع غزة منذ عام 2007 إلى اليوم، معربا عن رفضه لبعض الصيغ التي تتحدث عن وضع قطاع غزة تحت الوصايا الدولية أو وصاية الأمم المتحدة أو قوى عربية.