رفع 120 طن مخلفات وتمهيد الطرق في محيط المدارس بسوهاج

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، جهودها المستمرة لرفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين المظهر العام، خاصة في محيط المدارس، بالتزامن مع امتحانات الشهادة الاعدادية.

وقال المهندس لطفي الشريف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، لـ«الوطن»، إنه تم شن عدة حملات نظافة تجوب جميع تقسيمات القرى التابعة للمركز، شملت تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية نيدة لتسوية الشوارع العامة والفرعية، ومسح وتوسعه طريق نيدة من مدخل قرية سفلاق بساقلتة حتي مجمع المصالح الحكومية بنيدة بطول 2 كم تقريبا وكذلك طريق نيدة/ وسط البلد بطول 500 متر.

تمهيد وتسوية الطرق بأخميم

وأشار رئيس المركز إلى تمهيد وتسوية ونظافة شارع المجمع علي الجانبين بطول 500 متر، كما تم مسح الطرق بالجليدر وفرش تربة رملية على الطريق العام وتسوية الطريق، مع إزالة المطبات بالكامل، وجار استكمال اعمال مسح الشوارع ورفع كفاءة الطرق وظهورها بالمظهر الحضاري.

رفع 120 طن مخلفات في سوهاج

وأوضح رئيس المركز رفع المخلفات بدائرة الوحدة المحلية بنيدة، كما تم تنفيذ حملات نظافة في قرية جزیرة محروس ونجع فاضل ونقطة الوحده الصحية وشارع المدارس بالقرية وطريق النص بالكوبري الجديد وطريق الكوبري الجديد من الجهتين، وعدد من المناطق حتى المدينة الجامعية لطالبات جامعة سوهاج، وتم رفع 120 طن مخلفات.