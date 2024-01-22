توزيع درجات امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

انتهى، منذ قليل، امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية، ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن توزيع درجات مادة الرياضيات، حيث تنقسم إلى قسمين، هما الجبر والهندسة.

لا رسوب في الفصل الأول

يقول عماد حسن معلم أول الرياضيات في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن مادتي الجبر والهندسة هما عنصري مادة الرياضيات، وتُقسم الدرجات بالتساوي بينهما، وفي امتحانات الفصل الدراسي الأول لا يوجد نجاح ورسوب، لكن النتيجة التي يحصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول تؤثر على نتيجته في نهاية العام، ولابد من تحصيل نصف الدرجات على الأقل لضمان النجاح في نهاية العام والانتقال إلى الصف الأول الثانوي.

توزيع درجات الرياضيات

وأضاف «حسن»، أن توزيع درجات أسئلة امتحان الرياضيات تقسم على الجبر بواقع 15 درجة، والهندسة 15 درجة، موزعين على الأسئلة في القسمين، فالسؤال الأول في كل فقرة نصف درجة، والأسئلة المقالية كل فقرة 1.5 درجة، وإجمالي درجات امتحان الجبر 15 درجة، وإجمالي درجات امتحان الهندسة 15 درجة، ليكون إجمالي درجات إمتحان الرياضيات 30 درجة في الفصل الدراسي الأول، و30 درجة في امتحان نهاية العام، ليصبح إجمالى درجات مادة الرياضيات 60 درجة.