انتشار معدات الأحياء في بورسعيد لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة بورسعيد طقسا باردا وغيوما تنذر بأمطار، صباح اليوم، ولم يؤثر الطقس البارد على حركة الصيد في ميناء بورسعيد، وحرص الأهالي وطلاب الشهادة الإعدادية الذين يؤدون امتحاناتهم اليوم على ارتداء الملابس الثقيلة للحماية من البرد.

تسليك شنايش الأمطار

كما انتشر رجال ومعدات الأحياء في عدد من شوارع بورسعيد استعدادا لتقلبات الطقس، وأعلنت سمر الموافي رئيس حي الضواحي ببورسعيد عن تنظيم حملة مكبرة بنطاق الحي لتسليك شنايش الأمطار تحسبًا لسقوطها، خلال النوة، التي تتعرض لها البلاد.

وأوضحت أنّ غرفة عمليات الحي تتابع على مدار الساعه حالة الطقس بالتنسيق مع غرفه عمليات المحافظة، وبدورها مع هيئة الأرصاد الجوية.

استمرار حركة الطقس

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الصيد البحري ببورسعيد استمرار حركة الصيد وأوضح أنّ ارتفاع الأمواج في غاطس البحر بلغ من 2 إلى 4 أمتار، ما يسمح بحركة صيد آمنة داخل البحر غرفة عمليات من الصيد في بورسعيد تتابع حالة الطقس على مدار الساعة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.