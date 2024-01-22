سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم.. «اعرف وصل كام؟»

قال سعيد زغلول عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم يسجل استقرارا في الأسواق المصرية، التي شهدت الفترة الماضية تذبذبا في أسعار اللحوم الحمراء تختلف حسب المحافظة والمنطقة ومحلات الجزارة أيضا.

سعر كيلو اللحم البقري قائم

وأضاف زغلول في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم يتراوح ما بين 170 و180 جنيها، كما أن الأسعار تختلف حسب كل مربي، وبالنسبة لسعر كيلو اللحم البقري يتراوح الفترة الحالية داخل محلات الجزارة ما بين 380 و390 جنيها أما سعر كيلو اللحم الجاموسي يبلغ 370 جنيه فيما وصل كيلو الكندوز إلى 325 جينه وبالنسبة لسعر كيلو الكبدة يسجل 290 جنيها.

توقعات أسعار اللحوم الحمراء الفترة المقبلة

وأوضح عضو شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يمكن لأحد أن يتوقع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة، ولكن من المتوقع أن تشهد الأسواق بداية من شهر فبراير القادم إقبالا من جانب المواطنين على شراء اللحوم، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.