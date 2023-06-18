قبل عيد الأضحى.. سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم في الفيوم

يطرح المئات من أهالي محافظة الفيوم سؤالًا حول سعر كيلو اللحم البقري والضاني والعجول قائم اليوم في أسواق الماشية خاصة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يهل علينا بعد أيام معدودة، حيث تحرص عشرات الأسر على شراء الأضاحي قُبيل العيد تقربًا لله ولإدخال البهجة والسرور على قلب الأسرة.

تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم في أسواق الماشية اليوم الأحد، فضلًا عن سعر كيلو اللحم الجاموسي واللحم الضاني، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

كم سعر كيلو اللحم القائم اليوم؟

وأجاب الحاج مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن سؤال أهالي المحافظة حول كام سعر كيلو اللحم القائم اليوم؟

سعر كيلو اللحم الضاني قائم اليوم 2023: تراوح سعره بين 165 حتى 175 جنيهًا للكيلو بحسب سن الخروف ووزنه وهيئته.

سعر كيلو اللحم الجاموسي قائم اليوم 2023: سجلت ما بين 120 حتى 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار العجول قائم اليوم 2023: وسجلت أسعار العجول والأبقار اليوم ما بين 135 حتى 140 جنيهًا للكيلو.

كم سعر العجل في مصر 2023؟

ويرغب الكثيرون في معرفة كم سعر العجل في مصر 2023؟ خصوصًا ممن لا يحبون اللحوم الضأن ويحرصون على أن تكون أضحيتهم من العجول، وهو ما أوضحه محمود إبراهيم أحد تجار المواشي بمحافظة الفيوم، حيث كشف أنّ أسعار العجول تبدأ من 40 ألف جنيهًا وتصل إلى 100 ألف جنيه بحسب وزن العجل مؤكدًا أنّ هناك عجول تصل أوزانها إلى طن أي 1000 كيلو.

وأشار محمود إبراهيم، إلى أنّه فيما يخص سعر الخروف اليوم في الأسواق فإنّه يبدأ من 5 آلاف جنيهًا ويصل إلى 15 ألف جنيهًا بحسب الوزن والنوع.

أسعار اللحوم اليوم

على جانب آخر، كشف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم أسعار اللحوم اليوم، إذ يصل سعر كيلو اللحم البقري والجاموسي ما بين 300 وحتى 330 جنيها للكيلو، والأرخص منها يكون في القرى الريفية، موضحًا وجود توقعات بانخفاض أسعار اللحوم بصورة كبيرة قبيل العيد وعقب العيد مباشرة.