وفاة المخرج الكندي تشارلز أوفيسر عن عمر يناهز 49 عاما

توفي المخرج السينمائي الكندي تشارلز أوفيسر، عن عمر يناهز 49 عامًا، إذتوفي في منزله في تورونتو بسبب مضاعفات مرض طويل بعد عملية زرع رئة خضع لها في ديسمبر 2022، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبوتر».

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط السينمائي في كندا برحيل المخرج تشارليز أوفيسر، ونعاه المجلس الوطني للسينما في كندا، خلال بيان صحفي جاء فيه: «اليوم، نحزن على وفاة المخرج الكندي تشارلز أوفيسر، ونعرب عن تعازينا لأحبائه».

كتب مهرجان تورونتو في تدوينة على موقع «X»، قائلًا: «نشعر بحزن عميق لفقدان تشارلز أوفيسر، لقد لامس عمله المؤثر في السينما ورواية القصص قلوب الكثيرين، وتشرفنا بتقديم العديد من أفلامه ورحبنا به في مهرجان TBFF في عام 2013 أتمنى أن يستمر إرثه في إلهامنا جميعًا».

من هو المخرج تشارلز أوفيسر

يعتبر تشارلز أوفيسر المولود في أكتوبر 1975، مخرجًا سينمائيًا وتلفزيونيًا كنديًا وكاتبًا وممثلًا ولاعب هوكي محترف، ولد «أوفيسر» في تورنتو، أونتاريو لأب بريطاني أسود وأم كندية جامايكية، درس في كلية أونتاريو للفنون والتصميم، قدم أول أعماله الإخراجية بعنوان «When Morning Comes» عام 2000 وعرض في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وفي عام 2008 عرض فيلم «Nurse.Fighter.Boy» في مهرجان تورنتو السينمائي، وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان مانهايم-هايدلبرج السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور لأفضل سينما عالمية وجائزة لجنة التحكيم لأفضل تصوير سينمائي في مهرجان ساراسوتا السينمائي.