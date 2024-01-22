تاريخ مصر بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية بسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تاريخ مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية».

المنتخب الوطني يستعد لمواجهة الرأس الأخضر

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا الجولة الثالثة من دور المجموعات.

المنتخب الوطني يخوض مواجهات دور المجموعات بنظام الأربع فرق

خاض المنتخب الوطني مواجهات دور المجموعات بنظام الأربع فرق في البطولة الواحدة ببطولة الأمم الأفريقية 19 مرة، حقق فيها الفوز في 10 مناسبات وتعادل 6 مرات وتلقى 3 هزائم.

يطمح الفريق إلى الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16

وسيكون منتخبنا الوطني على موعد مع أول مواجهة في تاريخه أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، ويطمح الفريق إلى الفوز لضمان التأهل إلى دور الـ16، ومن ثم، ترتيب الأوراق استعدادا للتحديات المقبلة.

هناك منتخبات تكرر مواجهتها مع مصر وهي المغرب ونيجيريا وزامبيا

لم يتعرض منتخب مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات منذ 26 عاما وتحديدا منذ الخسارة من المغرب في نسخة 1998، والتي توج بها منتخبنا الوطني من أرض بوركينا فاسو، كما أن هناك منتخبات تكرر مواجهتها مع مصر وهي المغرب ونيجيريا وزامبيا.

وكان أكبر انتصارا الفراعنة في هذه الجولة، فكانت الفوز على بوركينا فاسو بأربعة أهدفين مقابل هدفين في نسخة عام 2000، وحقق الفريق اللقب مرة واحدة من بين المرات التي فاز بها بعد التعثر في الجولة الأولى، وتعود هذه الذكرى عندما تلقى الفراعنة الخسارة في المباراة الافتتاحية في نسخة مصر 1986 أمام السنغال بهدف نظيف.