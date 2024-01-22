موعد مباراة منتخب مصر مع الرأس الأخضر اليوم في بطولة أمم أفريقيا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المباراة المرتقبة بين المنتخب المصري والرأس الأخضر، ويزاد الاهتمام من قبل الجماهير المصرية والعربية بمعرفة موعد مباراة منتخب مصر اليوم مع الرأس الأخضر، في أخر مباريات المجموعة الثالثة بدور المجموعات، والمقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر اليوم مع الرأس الأخضر

هذا وسيكون موعد مباراة منتخب مصر اليوم مع الرأس الأخضر في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت السعودية والأمارات العربية، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية، إذ يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من البطولة، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.

تشكيل منتخب مصر اليوم مع الرأس الأخضر

وبالنسبة لتشكيل منتخب مصر المتوقع في لقاء الليلة أمام الرأس الأخضر، والذي استقر عليه البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، عمر كمال.

خط الوسط: محمد النني (مروان عطية)، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد زيزو (تريزيجيه).

ترتيب مجموعة مصر في بطولة الأمم أفريقيا

1- منتخب كاب فيردي 6 نقاط

2- منتخب مصر نقطتان

3- منتخب غانا نقطة وحيدة

4- منتخب موزمبيق نقطة وحيدة