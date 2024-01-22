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رابط حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. مستمر حتى نهاية اليوم

كتب:

أيمن حمزة
08:32 ص | الإثنين 22 يناير 2024
تعرف على رابط حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة

تعرف على رابط حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فتح باب التقديم للحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة، بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين وتستمر حتى 11.59 مساء.

 

 5803 مواطنين تقدموا لحجز الوحدات السكنية

وكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 5803 مواطنين تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة، بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 80 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمدينة أسيوط الجديدة، عبارة عن 63 مترًا مربعًا، بنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

تعرف على رابط حجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة

وكان المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أعلن أن حجز وحدات مدينة أسيوط الجديدة، سيبدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، وأن الحجز سيكون بأولوية السبق، مشيرًا إلى أن المستفيد من الوحدة السكنية، يلتزم بدفع 70% من قيمة الوحدة السكنية حلال 3 أو 5 أو 7 سنوات حسب رغبه المواطنين، من خلال أقساط ربع سنوية.

وكان الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أعلن إلى أن أسعار طرح وحدات أسيوط الجديدة، 6520 جنيها للمتر المربع، وبمقدم 50 ألف جنيها للوحدة السكنية، تم دفعها بالفعل خلال فترة التقديم .

ويستمر الحجز الإلكتروني لحجز وحدات الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة حتى تمام الساعة 11.59 مساء، وذلك من خلال الدخول على موقع الحجز، من خلال الحساب الخاص بكل متقدم، والذي حصل عليه المواطنين خلال سداد المقدم، وهى نفس أكواد الوحدات المنشورة بكراسة الشروط، لضمان الشفافية والنزاهة بين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وغيرها من مشروعات ووزارة الإسكان.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.