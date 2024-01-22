خبير اقتصادي: مصر قادرة على مواجهة التحديات عبر تضافر جهود الدولة (فيديو)

أكّد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أنَّ مصر تشهد خلال الفترة الحالية عددا من المشكلات والأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى أنَّ مصر قادرة على حل هذه الأزمات ولكن من خلال تضافر جهود الدولة.

هناك عوامل خارجية قادرة على تحقيق عائدات أجنبية

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك عوامل خارجية قادرة على تحقيق عائدات أجنبية مباشرة إلى مصر، ومنها قناة السويس، والاستفادة من المشاركة في تحالف دول البريكس، والتي يمكن من خلالها التبادل التجاري بين كافة الأعضاء.

وتابع: لدينا وحدة تم إنشاؤها داخل مركز الوزراء معنية بالتعامل مع البريكس، إلى جانب دور الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح أنَّ مصر بحاجة إلى هيكلة للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها، وتقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة، مشددًا على ضرورة تشجيع المستثمرين والمصنعين.

يجب التنسيق بين جميع الوزارات لتضافر الجهود المساهمة في العملية الاقتصادية

وأشار إلى أنه لابد من زيادة عدد الشركات في برنامج الطروحات، ومخاطبة الأسواق الاستثمارية، وتحقيق التنسيق بين جميع الوزارات لتضافر الجهود المساهمة في العملية الاقتصادية.