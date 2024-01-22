6 ملايين دولار لدعم رواة القصص وصناع السينما المسلمين في هوليوود

أعلنت مؤسسة دوريس ديوك، دعم مبادرات جديدة تسعى من خلالها تمكين المسلمين الأمريكيين في قطاع الفنون والترفيه، بمبلغ يصل لـ6 ملايين دولار، وفقا لما أعلنه سام جيل، رئيس مؤسسة دوريس ديوك ومديرها التنفيذي، وذلك على هامش فعاليات مهرجان صندانس السينمائي، وتضمنت الجلسة مناقشات حول استخدام الكوميديا لمكافحة الكراهية، وكيفية الدفع من أجل العدالة الاجتماعية وسط مناخ من «ثقافة الإلغاء»، وقوة الأفلام الوثائقية.

وستخصص المنحة الأكبر، البالغة 4.5 مليون دولار، لإنشاء صندوق الأفلام الوثائقية الإسلامية الأمريكية من خلال مركز الإعلام الأمريكي الآسيوي، بينما سيحصل مكتب هوليوود التابع لمجلس الشؤون العامة الإسلامية على 1.425 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لاستضافة فعاليات وأنشطة مثل مهرجان البيت الإسلامي في صندانس، ومهرجان SXSW وتريبيكا السينمائي، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

يحصل صندوق المنح الإسلامية على 100 ألف دولار لبدء برنامج زمالة جديد للمبدعين الأمريكيين المسلمين المبتدئين في صناعة الترفيه.

المدير التنفيذي لـ «دوريس ديوك»: لن نستطيع تغير ما نفكر فيه إلا عندما نغير هوليوود

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة سبب تقديم المنح، في بيان صحفي، «لا يمكننا تغيير ما نفكر فيه حتى تغير هوليوود من وماذا نرى»، موضحا: «ستسلط هذه المنح الضوء على الأسباب الكامنة وراء التعصب تجاه المسلمين وتتحداها من خلال جلب قصص وأصوات ووجهات نظر جديدة ومتنوعة إلى صناعة الترفيه التي تشكل ثقافتنا».