زيادة المعاشات 2024 الجديدة لشهر يوليو.. هل يتم تبكير موعد الصرف؟

يُطبق قانون التأمينات الاجتماعية زيادة المعاشات 2024 الجديدة لشهر يوليو في موعده المُحدد حسب القانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي يستفيد منه 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات 2024 الجديدة لشهر يوليو

ومن المُقرر حسب قانون المعاشات، تطبيق زيادة المعاشات 2024 الجديدة لشهر يوليو من كل عام، إن لم يصدر أي قرار جديد يفيد بعمل زيادة استثنائية.

موعد تطبيق الزيادة

ولكن هناك احتمالية بتطبيق الزيادة الخاصة بالمعاشات في شهر مارس أو أبريل من العام الجاري، إن صدر قرار بالزيادة من قبل الدولة المصرية.

وتكون الزيادة الخاصة بالمعاشات بنسبة 15% بحد أقصى حسب قانون التأمينات الاجتماعية، يتم تطبيقها في شهر يوليو من كل عام وفقًا للقانون.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال العام الماضي في ديسمبر 2023 قرارًا بصرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات قيمتها 300 جنيه، وتم صرفها للمواطنين في شهر نوفمبر بأثر رجعي، فضلًا عن قرار بزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأصحاب المعاشات.