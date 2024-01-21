تخفيضات لأصحاب المعاشات في المواصلات والأندية والمصايف.. إليك التفاصيل

أصحاب المعاشات لهم العديد من الحقوق التي أقرّها القانون وتعمل على تنفيذها الدولة المصرية بما يضمن لهم حياة كريمة ويتمتع أصحاب المعاشات في مصر بالعديد من الحقوق، منها: «حق الحصول على المعاش بمجرد بلوغ سن التقاعد أو العجز، مع حق الزيادة الدورية للمعاشات، وحق الحصول على الرعاية الصحية والعلاج مجاناً، وكذلك الحصول على الخدمات الاجتماعية».

الدستور المصري يضمن لأصحاب المعاشات حقوقهم

وأوضح المحامي إيهاب الزياتي أنَّ الدستور المصري بمختلف مواده القانونية يضمن لأصحاب المعاشات حقوقهم بمجرد بلوغهم سن المعاش، وتخضع هذه الحقوق لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتتم زيادة المعاشات بشكل دوري كل عام، بناءً على نسبة تحدد بمعرفة مجلس الوزراء.

قانون التأمينات والمعاشات قدم لكبار السن عدة مميزات

وأضاف «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ قانون التأمينات والمعاشات الجديد قدم لكبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المميزات، منها: اختصاص الإدارة المؤسسات باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتمّ تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، ومنها المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن، وتوفير وسائل ترفيهية بأسعار مخفضة تتضمن المصايف والمشاتي والحدائق العامة.

وأكّد المحامي أنَّ المادة المادة 97 من قانون التأمينات والمعاشات تنص على حق رئيس الحكومة في إصدار قرار بمنح أصحاب المعاشات تيسيرات وتسهيلات فيما يلى:

- تخفيض في رسوم المواصلات بالسكك الحديدية، ووسائل المواصلات العامة.

- تخفيض في رسوم دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.