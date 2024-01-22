برلماني: رسائل الرئيس لإثيوبيا تؤكد دور مصر في دعم الأشقاء الأفارقة

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب إنَّ رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي بشأن إثيوبيا، تحذيرية وتأكّيد لدور ومكانة مصر لدعم الأشقاء الأفارقة.

موقف مصر الثابت

وأوضح «عباس»، في بيان له، أنَّ هذه الرسائل أكّدت موقف مصر الثابت في الوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره في ظل ما يتعرض له من محاولات للمساس بوحدته.

وأكّد عضو مجلس النواب أنَّ زيارة رئيس الصومال تعكس مدى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأشقاء الأفارقة ودورها الريادي في تحقيق التنمية المستدامة والدعم والمساندة للأشقاء لتحقيق تطلعات شعوبهم.

رسائل الرئيس السيسي

ولفت إلى أن موقف مصر ثابت وتدعم بشكل واضح وصريح أمن واستقرار الصومال في ظل ما يتعرض له من محاولات للمساس بوحدتها، مشيرًا إلى أنَّ رسائل الرئيس السيسي تأكيد على ضرورة وحدة كل الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة أنَّ القارة السمراء غنية بالعديد من الثروات التي تجعلها تقود العالم.