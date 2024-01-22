الأمين المساعد للجامعة العربية: شبح الموت جوعا وبردا يلاحق أهالي غزة

قال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع شؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، إنه أمام استمرار عرقة وصول المساعدات الإنسانية وتعمق انهيار مقومات الحياة والبقاء الحيوية لأهل غزة بكل تفاصيل وأسباب الحياة بأبسط وأقل حدودها في ظل انعدام توفير الحدود الدنيا من كفاية كما أو نوعا أو استدامة ما جعل من دورة تدفق الغوث الإنساني ضرورة بغاية الإلحاح والاستعجال.

وأضاف سعيد، خلال اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أنّ شبح الموت جوعًا وبردا بات يرسل للعالم مؤشرات ظلالها المحدقة بأحياء غزة المدمرة فيما تمتد الحرب الإسرائيلية المعلنة ضد الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وفي القلب منها مدينة القدس المحاصرة منذ بداية الحرب بإحكام شديد يحول دون الناس ومسجدهم الأقصى.