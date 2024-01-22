وكيل «زراعة كفر الشيخ»: 3250 فدان بطاطس في المحافظة ضمن العروة الشتوية

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أنّ المساحة المزروعة من محصول البطاطس حتى اليوم بمراكز «مطوبس، والبرلس، وبلطيم، وسيدي سالم»، بلغت 3250 فدانًا، من خلال المستهدف زراعته ضمن العروة الثانية، والتي تزرع في فصل الشتاء، بنحو 7 آلاف فدان في محافظة كفر الشيخ.

موعد زراعة العروة الثانية من البطاطس

وقال إن موعد زراعة العروة الثانية من محصول البطاطس في فصل الشتاء، والتي تبدأ من شهر يناير الجاري وحتى منتصف شهر فبراير المقبل من العام الحالي 2024، حيث توجد في الأراضي الرملية القريبة من سواحل الشمالية في محافظة كفر الشيخ.

وأضاف أنّ المساحة المنزرعة من الخضروات المتنوعة في كفر الشيخ، تقدر بنحو 33 ألف فدان.