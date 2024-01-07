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تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في الأسواق.. «البطاطس نزلت 4 جنيه»

كتب:

مريم حنفي
09:47 ص | الأحد 07 يناير 2024
خضراوات وفاكهة

خضراوات وفاكهة

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7-1-2024 في الأسواق، تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت البطاطس نحو 4 جنيهات، والطماطم جنيهين، والموز 3 جنيهات، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.   

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7-1-2024 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي: 

 

أسعار الخضراوات اليوم 

- يتراوح سعر الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 4 و6.5 جنيه. 

- يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم الأحد ما بين 6 و11 جنيها. 

- فيما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 10 و23 جنيها. 

- أما سعر كيلو الكوسة يتراوح ما بين 10 و16 جنيها. 

- بينما يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 7 و11 جنيها. 

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 و12 جنيها. 

 

أسعار الفاكهة اليوم 

- يتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق ما بين 5.5 و 7.5 جنيه. 

- فيما يتراوح سعر اليوسفي ما بين 5.5 و 8.5 جنيه. 

- أما سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح ما بين 8 و14 جنيها. 

- كما يتراوح سعر الجوافة ما بين 8 و16 جنيها. 

- يتراوح سعر الموز البلدي ما بين 6 و10 جنيهات. 

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