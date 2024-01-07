تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في الأسواق.. «البطاطس نزلت 4 جنيه»
كتب:
مريم حنفي
09:47 ص | الأحد 07 يناير 2024
خضراوات وفاكهة
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7-1-2024 في الأسواق، تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت البطاطس نحو 4 جنيهات، والطماطم جنيهين، والموز 3 جنيهات، وفقا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 7-1-2024 في الأسواق، والتي جاءت كما يلي:
أسعار الخضراوات اليوم
- يتراوح سعر الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 4 و6.5 جنيه.
- يتراوح سعر كيلو البطاطس اليوم الأحد ما بين 6 و11 جنيها.
- فيما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 10 و23 جنيها.
- أما سعر كيلو الكوسة يتراوح ما بين 10 و16 جنيها.
- بينما يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 7 و11 جنيها.
- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 8 و12 جنيها.
أسعار الفاكهة اليوم
- يتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي في الأسواق ما بين 5.5 و 7.5 جنيه.
- فيما يتراوح سعر اليوسفي ما بين 5.5 و 8.5 جنيه.
- أما سعر كيلو الليمون البلدي يتراوح ما بين 8 و14 جنيها.
- كما يتراوح سعر الجوافة ما بين 8 و16 جنيها.
- يتراوح سعر الموز البلدي ما بين 6 و10 جنيهات.