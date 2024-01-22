«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 1300 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية

أكد الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية مستمرة في عمليات تحصين الماشية من الأبقار والجاموس في قرى ومراكز المحافظة، وذلك بهدف حمايتها من أي أمراض معدية خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن ذلك يحافظ عليها ويعمل على تزايد أعدادها بشكل كبير.

تجريع ورش 1300 رأس ماشية في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحملات البيطرية في المحافظة تمكنت من تجريع ورش 1300 رأس ماشية ضد الأمراض المعدية، الأمر الذي يعمل علي تحسين صحتها، وحمايتها من الحشرات الضارة، موضحا أن تلك الحملات مستمرة علي مدار الشهر الجاري، وسط توافر كافة الأدوية اللازمة لذلك.

212 ألف رأس ماشية في كفر الشيخ

وأضاف أن محافظة كفر الشيخ ، من المحافظات الزراعية في المقام الأول، والتي يجعلها بها إعداد غفيرة من الثروة الحيوانية من الأبقار والجاموس، تصل لنحو 212 ألف رأس، لافتا أن هذا الأمر بخلاف نحو 150 ألف رأس من الماعز والأغنام، والمنتشرة في شتي ربوع قري ومراكز الإقليم.