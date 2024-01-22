مراكز هيئة الاستعلامات في المحافظات تحتفل بالذكرى 72 لعيد الشرطة

ينظم قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، سلسلة من الندوات التثقيفية والجماهيرية احتفالا بالذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية تحت عنوان «عيد الشرطة.. عطاء.. تضحية.. وفاء بالعهد» تقديرا لأبناء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع الاهلى والتنظيمات النسائية والشبابية وبمشاركة أسر الشهداء.

احتفالات بمراكز الإعلام بالمحافظات

أكد الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الاعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أنّ جميع مراكز الإعلام المنتشرة في القاهرة والمحافظات تحتفل بعيد الشرطة والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة عام 1952 التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

مؤتمرات شعبية وندوات تثقيفية

أضاف أنّ المؤتمرات الشعبية والندوات التثقيفية التى يقيمها قطاع الاعلام الداخلى بمثابة رسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار الدكتور أحمد يحيى إلى أن مراكز الإعلام الداخلي ستستضيف خلال الفعاليات الجماهيرية مديري أمن المحافظات أو من ينوب عنهم والخبراء الأمنيين وأساتذة الجامعات للحديث عن عيد الشرطة وعن اهمية التعاون بين الشعب والشرطة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن مع استعراض الأفلام التسجيلية عن بطولات الشرطة المصرية بين الماضي والحاضر والمستقبل، وإذاعة الأغاني الوطنية والاغنية الجديده الخاصة باحتفالات الذكرى 72، بعنوان أبطال وأسود.