6 حكام لإدارة مباريات دورى كرة القدم والأسبوع الأول في بورسعيد

شهدت لعبة كرة القدم لقصار القامة تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، خاصة مع إقبال اللاعبين من قصار القامة على التسجيل فى اللعبة والمشاركة بمسابقاتها، الأمر الذى استدعى وضع قواعد وشروط للمشاركة وكذلك اختيار حكام مباريات الدورى. وقال عطية حميد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لرياضات قصار القامة، إن عدداً كبيراً من الأسر أقدموا على تقييد أبنائهم فى الأندية التى تحتضن قصار القامة، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لجلب عدد كبير من الحكام للإشراف القانونى على البطولات التى ينظمها الاتحاد داخل مصر.

وأشار «حميد» إلى أن محاولة سد العجز فى عناصر المنظومة التحكيمية وزيادة عدد الحكام جرت من خلال الاستعانة بحكام المينى فوتبول وهى كرة القدم المصغرة، نظراً لدرايتهم الكبيرة بأمور المباريات وكيفية إدارتها، علاوة على تشابه قوانين اللعبة مع المينى فوتبول وكذلك كرة القدم: «جرى اختيار 6 حكام لإدارة المباريات خلال الدورى، وتدريبهم بشكل مكثف على إدارة المباريات، خاصة أن بطولة الدورى تقام بمحافظة جديدة». وتابع: «الدورى يقام فى دورة مجمعة كل أسبوع فى مدينة مختلفة، والأسبوع الأول من دورى العام الحالى فى محافظة بورسعيد».

وكشف «حميد» عن شروط مشاركة اللاعبين فى لعبة كرة القدم لقصار القامة، والتى تشمل قياس طول اللاعبين قبل المباريات، على ألا يتجاوز 140 سنتيمتراً، مع السماح بضم لاعب واحد فقط بخلاف الطول المقرر، بشرط ألا يزيد طوله على 149 سنتيمتراً، وعن شروط ومواصفات الملعب، ذكر أن ارتفاع المرمى 170 سنتيمتراً وعرضه 300 سنتيمتر، وعدد اللاعبين داخل الملعب 7 لكل فريق، وزمن المباراة 40 دقيقة مقسمة على شوطين، بينما تلعب رمية التماس بالقدم، وتقام اللعبة داخل الصالات تشبه صالات الكرة الخماسية مع بعض الاختلافات.

وأشار «حميد» إلى أن القانون الخاص بركلات الجزاء الترجيحية ينص على أنه فى حالة ارتكاب الفريق 6 أخطاء تحتسب ركلة جزائية من 12 متراً، وفى حالة العرقلة أو لمسة اليد داخل منطقة الجزاء تحتسب ركلة جزاء: «ليست هناك فروق كثيرة بين لعبتنا وكرة القدم، سوى قياسات الطول وعدد اللاعبين داخل الملعب وارتفاع المرمى».

ونوه «حميد» بأن الحكم الدولى أحمد الشناوى يتولى تأهيل الحكام لإدارة المباريات بشكل منتظم تحت إشراف الاتحاد، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد عمل معسكرات متنوعة للحكام للارتقاء بأدائهم التحكيمى: «نختار الحكام الدوليين للمشاركة فى البطولات المحلية والقارية الكبرى وكأس العالم».

وشدد على أن جميع القائمين على اللعبة يهدفون إلى تطويرها بشكل كبير، من خلال تنظيم بطولات قوية داخل مصر وتنسيق مباريات دولية، لضمان وجود احتكاك قوى بين المنتخب المصرى لقصار القامة والمنتخبات الأخرى، وتحدث رئيس لجنة الحكام عن مشاركته فى البطولة العربية التى أقيمت فى مدينة شرم الشيخ، مشيراً إلى أن التنظيم الجيد كان أحد أهم عوامل نجاح البطولة.