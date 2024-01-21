«الشيوخ» يحيل ملف السياحة المصرية إلى اللجان المختصة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، على إحالة طلبي مناقشة المقدمين من النائبين جيفارا الجافي وحازم الجندي، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، وسبل تعزيز الجذب السياحي لمصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، والمناقشات ورد الوزير، إلى لجنة السياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ لدراستهما وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وأكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنّ اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ستنتهي خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.