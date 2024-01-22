«مياه أسيوط» تبحث مع اليونسيف آليات تنفيذ مبادرة «صحتنا في بيئتنا»

استقبل المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وفد منظمة اليونيسيف السيدة سلينا مدير برنامج صحة الطفل بمنظمة اليونسيف، والدكتور ايهاب عبد العزيز مدير برنامج الاصحاح البيئي بمنظمة اليونسيف، وذلك لبحث دور اللجنة التنسيقية لمبادرة «صحتنا في بيئتنا»، وذلك بعد إجراء المرحلة الثانية من للمبادرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بأسيوط وتحت رعاية منظمة اليونيسيف والتي تستهدف المبادرة طلاب المدارس الابتدائية بالإدارات التعليمية (أسيوط - أبنوب - ساحل سليم)، في 150 مدرسة.

انطلاق المرحلة الثانية

وأكد رئيس الشركة، أن المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن انطلاق دليل عمل وأنشطة المرحلة الثانية بمبادرة صحتنا في بيئتنا و أن ذلك يأتى في إطار المشاركة المجتمعية وتنفيذ أنشطة التوعية بالمدارس الابتدائية بالإدارات المستهدفة برسائل مهمة للحياه اليومية، وهي ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي ومبادىء النظافة العامة والشخصية والتغيرات المناخية، مشيرا إلى عقد إجتماع افتتاحي وتدريب لكوادر التربية والتعليم ومن ثم توزيع دليل العمل والانشطة على السادة المتدربين.

ترشيد استهلاك المياه

وأوضحت السيده سيلينا في كلمتها ان المبادره جاءت لتوعية تلاميذ عدد 150 مدرسه برسائل المشروع والتي تهتم بترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي و التغييرات المناخية والنظافة الشخصيه والعامه مع التأكيد علي التغذيه السليمة.