وظائف الهيئة القومية للبريد 2024.. رابط التسجيل وآخر موعد للتقديم

زادت عمليات البحث عن وظائف الهيئة القومية للبريد 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وترصد السطور التالية أبرز التفاصيل عن وظائف الهيئة القومية للبريد 2024، كما يلي:

فترة التقديم لوظائف الهيئة القومية للبريد 2024

حدد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الخاص بوظائف البريد 2024، فترة التقديم لهذه الوظائف. كما يلي.

إجمالي عدد المطلوبين للوظائف

حدد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 900 خريج لشغل وظائف الهيئة القومية للبريد 2024 على النحو التالي:

1- 19 خريج كليات الهندسة في تخصصات:

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس كهرباء.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

- 20 خريجا محامون قانونيون

2 -861 أخصائيو بريد في تخصصات:

- أخصائي بريد.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

3- 20 محاميا قانونيا بالدرجة الثالثة.

الشروط المطلوبة في المتقدمين

1. أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3. ألا يكون سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4. ألا يكون سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5. ألا تزيد سن المتقدم عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

6. أن يكون التقديرالعام للمتقدم «جيد» على الأقل.

7. أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل.

8. أن يكون المتقدم لوظائف أخصائي حاصل على مؤهل عال مناسب.

9. أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصل على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

10. أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

11. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية.

12. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

13. أن يقدم المتقدم إقرارا بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفق ما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة.

14. سداد 26 جنيها لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية «البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة».

لينك التقديم وظائف الهيئة القومية للبريد 2024

- يكون التقديم لجميع الوظائف المطلوبة على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

الأوراق المطلوبة للتقديم

1- صورة شخصية للمتقدم إلى الوظيفة.

2- بطاقة الرقم القومي «وجهين»، شرط أن تكون البطاقة سارية.

3- صحيفة الحالة الجنائية، شرط أن تكون سارية، وموجهة إلى الهيئة القومية للبريد أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، «وجهين بحسب الأحوال».

4- المؤهل الدراسي.

5- وظيفة محام قانوني ويجب أن يكون من ضمن المستندات، كارنيه القيد بنقابة المحامين.

6- المؤهل الأعلى الحاصل عليه «إن وجد».

7- للذكور المتقدمين إلى الوظائف، تقديم الموقف من الخدمة العسكرية.

8- للإناث، تقديم الموقف من الخدمة العامة.

9- في حال التقدم إلى وظيفة مهندس، تقديم كارنيه القيد بنقابة المهندسين.

10- شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، إذا كانت هناك حالة إعاقة.

11- إيصال الإيداع البنكي.