ينتظر المواطنون في محافظة كفر الشيخ، معرفة الأحوزة العمرانية في قرى وعزب محافظة كفر الشيخ 2024، والتي من شأنها أن تهدف إلى زيادة الرقعة السكانية بموجب القانون، واستعياب أكبر قدر من السكان في مناطق جديدة، عن طريق الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في محافظة كفر الشيخ.

الأحوزة العمرانية في قرى وعزب محافظة كفر الشيخ

وأكد مصدر مطلع بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«للوطن»، اعتماد الأحوزة العمرانية في قرى وعزب محافظة كفر الشيخ 2024، والتي شملت تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة كفر الشيخ، وعدد من المدن منها «مطوبس، والرياض، ودسوق، وفوة، والحامول، وبيلا، وبلطيم، والبرلس، وسيدي سالم، وقلين، ومركز كفر الشيخ»، إذ اعتمد 69 حيزا عمرانيا من القرى والعزب بتلك المدن.

كما تم اعتماد من التخطيط العمراني، لحيز عمراني بمسطح إجمالي 2985 فدانا، حيث شملت 778 فدان خدمات إقليمية متنوعة، وبطاقة استيعابية بلغت 254 ألف نسمة، من سكان الإقليم.

الأحوزة العمرانية في قرى و عزب محافظة كفر الشيخ 2024

كما أشار المصدر المطلع، باعتماد عدد من قرى مركز الرياض، للحيز العمراني في كفر الشيخ، منها «منشاة سلامة، والعاقولة، وبقلولة، والعمدان، وعزبة البرية، وحيز قرى مدينة الرياض، والثابت»، كما تم تعديل الحيز العمراني بقرى «أبطو، والعجوزين»، بمركز دسوق، بالإقليم، كما شمل المخطط التفصيلي للأحوزة العمرانية اعتماد عدد من القرى بمركز مطوبس منها، « السكري، وبرج مغيزل، ووقف بحري، وعزبة قابل، وإصلاح برمبال، وأرض المزاد».