جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2024.. تنطلق الخميس

تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ يوم الخميس المقبل، إذ يتضمن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ، مواعيد أيام الامتحانات الذي تبدأ 18 يناير الجاري على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ

وأوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى محافظة كفر الشيخ، سوف ينطلق الخميس المقبل 18 من الشهر الجاري، إذ يكون امتحانات طلاب الصف الثالث الإعداي بكفر الشيخ ، كالتالي:

- يوم الخميس، 18 يناير، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، والتي سوف تبدأ من الساعة 9حتي 11.30، امتحان مادة التربية الدينية، والتي سوف تبدأ من الساعة 12 حتى 1:30.

- يوم الأحد، 21 يناير، امتحان مادة الجبر، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، امتحان مادة العلوم، والتي تبدأ من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- يوم الاثنين، 22 يناير، امتحان مادة الهندسة، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى 11، امتحان مادة الحاسب الآلي، والتي تبدأ من الساعة 11:30 حتى 12:30.

- يوم الثلاثاء، 22 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، والتي تبدأ منذ الساعة 9 حتي الساعة 11، امتحان مادة التربية الفنية، والتي تبدأ من الساعة 11:30 حتى 1:30.

- يوم الأربعاء، 24 يناير، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والتي تبدأ منذ الساعة 9 حتى الساعة 11.

الاستعداد للامتحانات بجميع الإدارات التعليمية

ويؤدي الطلاب أول يوم في الامتحانات الخميس المقبل، مشيرا إلى أنه تم الاستعداد التام قبيل إجراء الامتحانات للترم الأول للصف الثالث الإعدادي، بالمحافظة، لافتا إلى أنه تم توزيع أرقام الجلوس علي الطلاب، وتجهيز مقار الامتحانات على نطاق مدارس محافظة كفر الشيخ.