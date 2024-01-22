استقرار سعر الدولار اليوم الاثنين 22-1-2024 خلال منتصف التعاملات

استقرار كبير شهده سعر الدولار اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، وهو الاستقرار المستمر منذ بداية شهر يناير الجاري وحتى الآن، إذ يبلغ سعر أعلى شراء للدولار في مصر مبلغ الـ30.82 جنيه، أما سعر الأقل بيعا 30.95 جنيه، وفقا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- يبلغ سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 30.95 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 30.82 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- يسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات الصباحية داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار اليوم الاثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعا.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولي CIB

- وعن سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك التجاري الدولي CIB بلغ 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين، والذي يصل إلى 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.