أعلن البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 21-1-2024، إذ بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن»، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024 في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي المصري اليوم الأحد نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024، داخل بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 21-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس اليوم الأحد 21-1-2024، 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 21-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه شراءً، أما سعر البيع 30.95 جنيه.