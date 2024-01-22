يسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، هدوءا مستمرا منذ بداية شهر يناير الجاري 2024، إذ يبلغ سعر الأعلى شراء 30.90 جنيه، أما سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه، وفقا لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر 30.75 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار اليوم الإثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً و 30.95 جنيه بيعاً.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- وعن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين داخل بنك القاهرة يبلغ 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- كما أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين والذي يصل إلى 30.90 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.