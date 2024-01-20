أسامة كمال: المصريون يرفضون حلول أزمة الدولار المرتبطة بسيادة مصر

قال الإعلامي أسامة كمال، إن الجميع يتحدث عن أزمة الدولار، وارتفاعه في السوق السوداء، قائلا: حلول هذه الأزمة سهلة، ولكن ثمنها غال، وفي حال دفع الثمن من سيادة مصر وأمنها القومي والإيمان بالقضايا، سنخرج من هذه الأزمة فورًا».

وتابع «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»: «المصريون يرفضون حلول أزمة الدولار المرتبطة بسيادة مصر».

وتساءل: هل صندوق النقد جاء مصر ليحل المشكلة التي زادت بعد أن أصبح هو صاحب الأمر، موضحا أن الأحفاد يسددون فواتير الأجداد في صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك من ينتظر ليقفز ويشتري الأصول بـ«تراب الفلوس» عندما تصل التدفقات الدولارية قرب الصفر.

وأوضح أن التوقيت هو كل شيء، وكل قرار لم نتخذه اليوم ثمنه سيكون غاليا جدًا، مؤكدًا أن التقارير الصادرة من وكالات التصنيف تكون دائمًا خلال عمل تقوم به مصر حتى لا تكون النتائج في مصلحتنا.