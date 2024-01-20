سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 20-1-2024، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق سعر البنك المركزي خلال منتصف التعاملات، وذلك حسب المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك بمصر، خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع خلال تعاملات الظهيرة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم السبت، إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 20-1-2024، في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 20-1-2024، في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 20-1-2024، وصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات اليوم السبت 20-1-2024، في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، أما سعر البيع 30.95 جنيه.