سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك في منتصف التعاملات

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك، حيث سجل سعر الدينار اليوم في البنك المركزي المصري 100.15 جنيه للشراء، 100.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» سعر صرف الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك، بحسب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتى اليوم فى البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-1-2024، في البنك المركزي المصري 100.19 جنيه للشراء، 100.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 22-1-2024 في بنك مصر 100.01 جنيه للشراء، و100.32 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 22-1-2024 بالبنوك في البنك الأهلي المصرية 100.32 جنيه للبيع، و99.33 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 ببنك القاهرة، 99.98 جنيه للشراء، 100.65 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 22-1-2024 في البنك التجاري الدولي 100.65 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم 12.19 ريال.