محافظ مطروح: تسهيل تراخيص 316 نشاطا تجاريا للمواطنين في المدن

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص عدد 316 نشاطا تجاريا للمواطنين وفق اشتراطات ميسرة وتوفيق أوضاع مئات الآلاف من المحال العامة بأنواعها المختلفة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادر بشأن قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية.

تراخيص المحلات في مطروح

وكلف محافظ مطروح، اليوم، المهندس حسين السنيني السكرتيرالمساعد بعقد اجتماع لمناقشة موقف تقديم المواطنين لطلبات تراخيص المحلات بمراكز ومدن المحافظة والوقوف على كل الإجراءات المتخذه لتطبيق القانون بمحافظة مطروح، وحث وتشجيع المواطنين على التقديم لترخيص محلاتهم في ظل القانون مع التعريف به وكيفية التقديم.

مهلة إصدار التراخيص من المراكز التكنولوجية

وقال محافظ مطروح، إنه جرى تأكيد قيام مراكز الإصدار بالتنبيه على المحال غير المرخصة بسرعة التوجه لمراكز إصدار تراخيص المحلات العامة بمجالس مدن محافظة مطروح لتوفيق أوضاعهم في ظل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خاصة بعد مرور عام على تطبيق القانون، والذي يمنح المحلات الغير مرخصة مهلة لمدة سنة لتوفيق أوضاعها وكذلك المحلات المرخصة رخص سارية، مهلة سنتين من تفعيل القانون في 11/12/2022م وبعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والذي حدد رسوم الترخيص لجميع المحلات والأنشطة التجارية مع بدء الإجراءات القانونية لمن لم يوفق أوضاعه القانونية من أصحاب المحال خلال شهرى ديسمبر 2023 ويناير 2024، في حال لم يقوموا بتقنين أوضاعهم وترخيص محلاتهم التجارية، مع إحكام الرقابة على المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بمحافظة مطروح لضمان التأكد من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.