رئيس «الشيوخ»: يجب أن يكون لمصر نصيب من تجارة وصناعة الألعاب الإلكترونية

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ضرورة الاهتمام بالألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها.

وقال «عبد الرازق»، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، «يجب أن يكون لنا نصيب فى هذه الصناعة، باعتبارها تجارة عالمية ستنقلنا نقلة نوعية»، لافتا إلى أن العالم كله أصبح ينظر إلى الألعاب الإلكترونية، وهذا لا يمنع أن هناك بعض الأمور قد تحتاج إلى تدخل تشريعي في حينه.

مخاطر الألعاب الإلكترونية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ الشؤونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشؤونِ الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان «الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها»، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.