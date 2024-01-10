«تعليم الشيوخ»: مصر الأولى عربيا وأفريقيا في تصنيع الدواء

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إنّ مصر الدولة الأولى عربيا وأفريقيا وفي الشرق الأوسط في إنتاج الدواء، ما يعد إنجاز كبير وجهد مشكور للحكومة والقيادة السياسية التي تولي هذا الملف اهتماما كبيرا، ليكون إضافة قوية للاقتصاد القومي بفتح مجالات للتصدير للدواء المصري في الأسواق المحيطة.

مصر تعتمد على 92% من الإنتاج المحلي للدواء

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

واضاف دعبس أنّ مصر تعتمد في السوق الدواء على 92% من الإنتاج المحلي للدواء و8% فقط من الاستيراد من الخارج، وأنّ ارتفاع الأسعار الخاصة بالدواء يعود كما كشف عنه أحد التقارير المهمة إلى بعض الأمور منها ارتفاع أسعار الشحن وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام، خاصة وأنّ 90% من المواد الخام لتصنيع الدواء مستوردة من الخارج.

مصر أقل الدول تأثرا بأزمة كورونا

وأشار دعبس، إلى أنّ المنظومة الصحية في مصر محترفة وقوية وتقدم خدمات عالية الجودة، خاصة وأنّ الأزمات كشفت عن ذلك، والتاريخ سيذكر أنّ مصر كانت أقل الدول تأثرا في أزمة كورونا، كما قضت مصر على فيروس سي وكان لها جهودا مميزة للحد من انتشار الأمراض السرطانية وعلاجها، ما يجعلنا نشعر بالفخر بالمنظومة الصحية المصرية.

وأضاف: «نوجّه الشكر للقيادة السياسية، مصر أقرت تشريعا لمواجهة الأزمات الصحية، وجرى إقرار قانون رقم 139 لسنة 2021 لإنشاء صندوق مواجهة الأزمات الصحية، وهو ما كان له فعل السحر لعلاج الأمراض الوراثية والنادرة وأمراض السرطان وخاصة سرطان الثدي وغيرها من بعض الأمراض».