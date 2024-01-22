التعرق الزائد في الشتاء.. اعرف أسبابه وطرق التخلص منه

من المعروف أهن خلال فصل الشتاء يرتدي الأشخاص الملابس الثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، لكن هناك بعض الأشخاص يشعرون بالتعرق الزائد في الشتاء، ما يجعلهم يضطرهم لارتداء ملابس خفيفة، دون أي إحساس بالبرد، ويتجولوا في الشوارع بكل أريحية، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير سبب الشعور بتلك الحالة.

التعرق الزائد في الشتاء

هناك عديد من الأسباب التي تؤدي إلى التعرق الزائد في الشتاء، والتي منها حدوث الاضطرابات الهرمونية، إذ يمكن أن تؤدي التغيرات التي تشهدها هرمونات الجسم لدى السيدات، خلال فترة الحمل وأثناء الدورة الشهرية، إلى التعرق الزائد في فصل الشتاء، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

أسباب التعرق الزائد في الشتاء

من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى التعرق الزائد في الشتاء، المضاعفات التي تحدثها بعض الأدوية التي يتناول الأشخاص، مثل مضادات الاكتئاب وأيضا الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم، وقد يكون التعرق الزائد إشارة إلى الإصابة بأمراض خطيرة، مثل السرطان، السكري، الأمراض المعدية، أمراض القلب، وأيضا فرط أو قصور نشاط الغدة الدرقية.

وشعور الأشخاص بالبرد في فصل الشتاء من عدمه يرجع إلى عدة أسباب، قد تكون طبيعية مثل اختلاف معدلات الحرق في الجسم من شخصٍ لآخر، وفقا لما ذكرته الدكتورة أحلام اسماعيل، استشاري الجلدية في تصريحات لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن الشعور بعدم البرد في فصل الشتاء، قد يكون لأسباب مَرَضية، مثل نشاط أو خمول في الغدة الدرقية.

طرق التخلص من التعرق الشديد بالشتاء

هناك عدة نصائح يجب على الأشخاص اتباعها من أجل تقليل التعرق، منها تجنب الإفراط في تناول الكافيين مثل القهوة والشاي، خاصة في وقت الليل، وأيضا يجب على الأشخاص ممارسة الرياضة بشكل يومي، لأنها تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى الحصول على ساعات كافية من النوم، لتجنب التعب الذي يسبب زيادة في إفراز العرق، كما أنه الممكن تناول معلقة صغيرة من الليمون أو خل التفاح قبل النوم لأنهما يساعدان على تنظيم حرارة الجسم.