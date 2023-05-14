«الصحة» تحذر من القهوة والشاي والمشروبات الغازية: ابتعد عنها وحافظ على أسنانك

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، تحذر المواطنين من تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، وقالت إن القهوة والشاي والمشروبات الغازية تعمل على اصفرار الأسنان ولابد من التقليل منها للحماية من تسوس الأسنان، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين والبعد عن العادات والسلوكيات الخاطئة التي لها أثر بالغ على الصحة العامة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن من أهم أسباب الإصابة بتسوس الأسنان، قلة نظافة الفم، وجفاف الفم، والطعام والشراب، حيث تساعد المأكولات والمشروبات كالحلويات والفواكه المجففة على الإصابة بتسوس الأسنان .

أعراض تسوس الأسنان

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أعراض تسوس الأسنان على النحو التالي:-

- زيادة حساسية الأسنان

- الشعور بالألم

- ثقوب بالسن

- وتكوين صديد حول السن

طرق الوقاية من تسوس الأسنان

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من تسوس الأسنان، وقالت أولى خطوات الوقاية من تسوس الأسنان هي استخدام الفرشاة والمعجون واختيار المعجون المناسب والمضمضمة بغسول الفم حيث تعمل المضمضة على الاستمتاع برائحة جيدة عند غسيل الفم، مؤكدة ضرورة زيارة طبيب الأسنان بشكل منتظم.

وحددت وزارة الصحة والسكان كيفية الحفاظ على الجهاز المناعي وكذلك تجنب العدوى، وقالت إنه لتقوية الجهاز المناعي لابد من تجنب التدخين الذي يتسبب في ضعف الخلايا، فضلا عن الإكثار في تناول الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة، والحصول على وقت كافٍ للنوم، وتجنب التوتر والقلق النفسي، والحفاظ على النظافة الشخصية، والمداومة على غسيل اليدين، وتلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوي.