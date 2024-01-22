برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان: «السيستم واقع والسماسرة شغالين بشكل علني»

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بالمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن مشكلات في طرح بنك الإسكان والتعمير لمشروع إسكاني للشباب.

حجز الوحدات السكنية

وأوضحت «سعيد» في تصريح لـ«الوطن»، أنّ عدد كبير من المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وجدوا أعطال فنية في النظام الإلكتروني، خلال حجز الوحدات، مردفة: «السيستم لم يسمح بدخول المشتركين، وأخرجهم أكثر من مرة، ومن تمكن من الدخول وجد الوحدات محجوزة بالفعل بعد 20 دقيقة من طرحها».

مشكلات الوحدات السكنية

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنّ الشباب الراغبين في حجز الوحدات السكنية اشتكوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم تمكنهم من حجز الوحدات، وقد دفعوا 750 جنيها بالفعل ثمن كراسة الشروط، ليفاجئوا بأن عدد من «السماسرة» يتواصلون معهم ويعرضون عليهم نفس الوحدات التي كانوا يرغبون في حجزها، بسعر أعلى من السعر المعلن.

وأكدت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، أنّها تقدمت بطلب الإحاطة لحسم الأمر وتحديد المقصر أو المتسبب في هذا، حرصًا على عدم ضياع جهود الدولة الاجتماعية، لمعاونة الشباب في الحصول على وحدة سكنية مناسبة.