فتح باب الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان المتميز غدا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح حجز وحدات مشروع «إسكان المستقبل» بمدينة أسيوط الجديدة، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 22 يناير 2024، على أن يستمر التقديم حتى تمام الساعة 11:59 من منتصف ليل نفس اليوم عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 80 وحدة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة، كاملة التشطيب، بنظام الحجز الإلكتروني بأسبقية الحجز بنظام «الأونلاين»، بينما تبلغ قيمة أغلى وحدة سكنية بالطرح الحالي 423 ألف جنيه، حيث بلغ سعر المتر المربع الواحد 6520 جنيهًا، بينما بلغت قيمة جدية حجز الوحدات السكنية 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 750 جنيها فقط رسوم تسجيل لا ترد دفعة واحدة وغير مجزأة تم دفعها عند التقدم للحجز، وهذا بخلاف نسب التميز ورسوم وديعة الصيانة ومجلس الأمناء.

وتبلغ قيمة وديعة الصيانة المقررة لكل وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة، 5% من سعر الوحدة السكنية طبقا لما هو موضح ببند الشروط العقارية بكراسة الشروط والمواصفات على أن يتم سدادها عند التعاقد على الوحدة حال الفوز بها، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية مثل عدادات «كهرباء - مياه - غاز» متى قام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتوصيلها للوحدة السكنية.

وزارة الإسكان

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قيمة تقديرية «1% من قيمة الوحدة الأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الإستلام تحت الحساب والتي تسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام».

فيما شددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على ضرورة دفع 30% من قيمة الوحدة السكنية حال الفوز بها، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة السكنية حسب رغبة المستفيد، على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، حيث يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية المنظمة، مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة السكنية، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها، وفي حالة التأخير عن سداد أي قسط عن ميعاد الإستحقاق يتم إحتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ70% عبر برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها، وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي بقيادة مي عبدالحميد.