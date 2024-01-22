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مسئولو الإسكان يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة دمياط الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:10 ص | الإثنين 22 يناير 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

استقبل المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وأعمال التطوير وموقف المشروعات الخدمية، وذلك بحضور مسئولي الجهاز والمشروعات.

مسئولو الإسكان يتابعون المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة

وفى بداية الزيارة، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمدينة، والخطة الاستثمارية، وإعادة استغلال الأصول والأراضي الشاغرة بالمدينة، وأعمال الخدمات والتطوير الجارية.

قيادات الإسكان يتفقدون مشروع شاطئ ونادى قادرون لذوي الهمم بمنطقة النرجس

ثم تفقد مسئولو الإسكان المشروعات القومية للإسكان الجاري تنفيذها ومنها موقع 28 عمارة بمشروع جنة بالمجاورة 34 بالحي السادس، حيث بلغت نسبة التنفيذ لأعمال تنسيق الموقع 85% بتكلفة إجمالية للمشروع 320 مليون جنيه، وكذلك موقع (95 ) عمارة جنة بالمجاورة 33 بالحي السادس، والذي تم الانتهاء من كامل الأعمال به بتكلفة إجمالية للمشروع 700 مليون جنيه.

 

كما تفقد مسئولو الإسكان مشروع شاطئ ونادي قادرون لذوى الهمم بمنطقة النرجس، والذي تم تنفيذه على مساحة 11 ألف متر مربع، بالمشاركة المجتمعية لخدمة ذوى الهمم وأسرهم بالمجان.

و تابع مسئولو الإسكان نموذج أعمال التطوير بالشاطئ العام ومنافذ الخدمة الشاطئية المطورة ومداخل الشاطئ والشاليهات، حيث أثنى مساعد نائب رئيس الهيئة، على مستوى وجودة تنفيذ الأعمال، وكذا استمرار أعمال التطوير بالمدينة.

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.