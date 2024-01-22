أفضل دعاء لتحقيق الأمنيات.. «اللهم أنت ربي وبيدك أمري»

لكل شخص أمنية يأمل في تحقيقها، ويلجأ البعض إلى الإكثار من الدعاء؛ أملًا في تحقيق ما يحلم به، لذلك يبحث عن دعاء لتحقيق الأمنيات، لترديده في الأوقات المختلفة، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، بالاستجابة.

دعاء لتحقيق الأمنيات

وأكد العلماء أنه لا يوجد صيغة ثابتة لدعاء لتحقيق الأمنيات، بينما يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل بالصيغة المناسبة له، خاصة أنّ الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ويمكن ترديد دعاء لتحقيق الأمنيات، بالصيغ التالية:

- اللهم إني ضيفك وأنت أكرم الأكرمين، فبلغني كل ما أريد فليس ذلك عليك بعزيز.

- اللهم إنّ لم تهدني لطاعتك فمن سِواكَ يهديني، اللهم إنَّ أمري كُلُّهُ بين يديك وهدايتي إن لم تأذن لي بها فإنني بذلك في ضلال، فاجعلني ممن هديتهم وتقبلهم عندك من الصالحين.

- اللهم يا سميع يا بصير يا من هو على كل شيء قدير يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا ذا الجلال اللهم حقق أمنياتي وبارك اللهم فيها، يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مجيب الدعوات يا قابل الحاجات يا سامع الأصوات.

- اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق المضيق إلى سعة الطريق، بك أدفع مالا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تعرف على دعاء لتحقيق الأمنيات

ويردد البعض دعاء لتحقيق الأمنيات، كالتالي:

- اللهم لا تدع في نفسي ما أتمنى من غير أنّ يُستجابُ لي.

- اللهم أنت ربي وبيدكَ أمري، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سُئلت به أجبت، أن تجمعني وما أتمنى من غير حولٍ مني ولا قوّة، ولا حول ولا قوة إلا بك.

- اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمة تُغنيني بها عن رحمة من سواك واقضِ عني ديني ولا تكلني إلى أحد سواك.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه ولا تجعل لي حاجة عند أحد من خلقك يا رب العالمين.