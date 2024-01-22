«صحة مطروح» تشارك فى المؤتمر الوطني الأول لمكافحة عدوى الميكروبات

شارك الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بوزارة الصحة والسكان، وذلك بمناسبة إدراج مستشفى مطروح العام رسمياً، ضمن المستشفيات الخاضعة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات ومناقشة سبل التفعيل وتذليل العقبات.

تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الميكروبات

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى تدريب كافة المعنيين بمستشفى مطروح العام على كيفية تطبيق الاستراتيجية الوطنية ومدى النفع المتحقق منها في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك لتفعيل الاستراتيجية القومية.

جاهزية فريق مكافحة العدوى بمستشفى مطروح العام

وأضاف وكيل صحة مطروح، أن فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة اجري زيارة إلي مستشفى مطروح العام وأشاد فريق مكافحة العدوى بوزارة الصحة بجاهزية المستشفى العام واستعداد الفريق الطبي بها على تنفيذ جميع إجراءات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات طبقاً للتعليمات الجديدة في مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية الكبيرة.