سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم.. «عيار 21 بكام»؟

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، سعر الذهب في مصر اليوم، إذ سجل عيار21 في محلات الصاغة حاليًا، 3510 جنيهات للشراء، و3560 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، سعر الذهب اليوم الاثنين، في محلات الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، اليوم الاثنين، 3510 جنيهات للشراء، 3560 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، في الوقت الحالي 4011 جنيهًا،= للشراء، 4068 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 3000 جنيه للشراء،3051 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة، 2340 جنيهًا للشراء، 2380 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12

وسجل جرام الذهب عيار 12، اليوم الاثنين، بمحلات الصاغة والمجوهرات 2040 جنيهًا للشراء، 2012 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين، في محلات الصاغة، 82 ألفًا و80 جنيهًا.