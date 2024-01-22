«التموين» تعلن استلام 928 ألف طن قصب سكر من المزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة نسب توريد قصب السكر إلى 928 ألفا و35 طنا، مع زيادة حجم السكر المنتج من القصب المورد إلى 88 ألفا و55 طنا.

توريد قصب السكر

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، في بيان للوزارة منذ قليل، إنّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين يتابع يوميا نسب توريد قصب السكر من المزارعين والسكر الناتج من عمليات التصنيع وطرق توزيعه يوميا، فضلا عن استمرار توجيهاته بسرعة سداد مستحقات المزارعين، والتي تتم إلكترونيا حسب البنك الذي يختاره المزارع.

مصانع السكر

ونوه كمال، بأنّه من المتوقع أن تستقبل المصانع السبع ما يصل إلى 7 ملايين طن لإنتاج 700 ألف طن قصب سكر، مؤكدا أنّ طن قصب السكر الواحد ينتج ما يصل إلى 100 كيلو سكر فقط بعد عصره.

وأضاف معاون الوزير، أنّ ما يتم إتاحته من السكر يتم ضخه بالأسواق ليباع بسعر 27 جنيها للكيلو أو لمنافذ التموين لصرفه للمواطن على بطاقة الدعم بسعر 12.60 للكيلو.