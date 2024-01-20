«التموين»: استلام 786 ألف طن من قصب السكر.. وعمليات التوريد تسير دون عوائق

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركة السكر والصناعات التكاملية عن نسب توريد قصب السكر إلى المصانع السبع، وأفاد التقرير بأن ما تم توريده من قصب السكر وصل إلى 786795 طن قصب وأنتج ما يصل إلى الــ74608 طن سكر.

وطالب وزير التموين من اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد مستحقات المزارعين.

سداد مستحقات المزارعين

من جانبه، أكد اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أنه جرى سداد مستحقات المزارعين بنظام الميكنة من خلال البنوك التي طالب المزارعين بتوريد مستحقاتهم إليها.

وأشار «البديوي» إلى أن عمليات التوريد تسير كالمعتاد دون أي عائق وتسهيلات كبيرة تقدم من رؤساء المصانع إلى المزارعين.

وأضاف أنه من المتوقع استلام حوالي 7 ملايين طن صن قصب هذا العام لإنتاج ما يقارب الـ700 ألف طن سكر، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لاستقبال المحصول من خلال اللجان المشكلة لاستقبال المحصول منهم.

ضخ 138 ألف طن سكر أبيض في الأسواق

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم «التموين»، بأن مصانع السكر تقدم كل التسهيلات للمزارعين بناء على توجيهات وزير التموين، مؤكدا أن ما يتم إنتاجه من السكر يتم ضخه بشكل يومي بالأسواق لتلبية احتياجات المواطنين منه.

وأكد «كمال» أن الوزارة وشركاتها التابعة تعاقدت في الفترة الماضية على استيراد 537 ألف طن سكر خام لتكريرها بالمصانع المصرية وتم ضخ الكميات التي تم تكريرها وجارٍ تكرير باقي الكمية لضخها بالأسواق، مضيفا أنه جرى استيراد 138 ألف طن سكر أبيض وضخهم بالأسواق بسعر 27 جنيها للكيلو.