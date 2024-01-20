الحكومة: نستهدف الاكتفاء الذاتي لشتلات قصب السكر على المدى المتوسط

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّه تم تفقد محطة شتلات قصب السكر بـ«كوم إمبو» خلال جولة رئيس الوزراء اليوم بأسوان اليوم، والمحطة نموذج ناجح للاعتماد على تكنولوجيا مصرية جديدة وحديثة في مجال زراعة الشتلات وبأفضل الأساليب.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ محطة شتلات قصب السكر بكوم أمبو، تعمل بتكنولوجيا مصرية بالكامل وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر كسلعة استراتيجية مهمة، خلال السنوات المقبلة، والمحطة توفر شتلات وأسلوب زراعي حديث للمزارعين.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «نأمل في امتلاك الشتلات الكافية لزيادة المحصول والإنتاجية وننتظر مردود على المدى المتوسط»، موضحاً: «استخدام التكنولوجيا الحديثة في زراعة قصب السكر تزيد من إنتاجية الفدان بما يساهم في رفع دخول المزارعين».