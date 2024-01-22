جامعة الوادي الجديد تنظم ورشة عمل عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

نظمت جامعة الوادي الجديد، ورشة عمل عن كيفية تنفيذ المؤشرات الخاصة باهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 - 2030، بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإدارى بالجامعة بحضور أمين عام الجامعة المساعد للشؤون الإدارية ومديري العموم وأمناء الكليات ومدير الإدارت المركزية بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

دعم جهاز إداري كفء دون فساد في جامعة الوادي الجديد

وحاضر في ورشة العمل عصام عبد الشهيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية ومنسق الجامعة لمكافحة الفساد والذي تناول فى محاضرته الأهداف الرئيسية لإستراتيجية الأهداف الفرعية والإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية، مؤكدًا على الأهداف المنوط بتنفيذها بالجامعة ودور تقرير المؤشرات الورادة من الأمانة الفنية لمكافحة الفساد والتي ترتكز على هدفين الأول جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات للمواطن والثاني مجتمع واع بمخاطر الفساد قادر على مكافحته.