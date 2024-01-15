جامعة الوادي الجديد.. 8 كليات جديدة ومدينة جامعية بـ1.5 مليار جنيه

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مجموعة فيديوهات عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن لقاء أجراه داخل جامعة الوادي الجديد، التي تعد واحدة من أبرز المشروعات التي أنجزتها الدولة لتحديث البنية التحتية ضمن منظومة التعليم العالي مؤخرا.

توفير خدمات طبية للأهالي

وتضمنت الفيديوهات لقاءً مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث أكد أنّ جامعة الوادي الجديد خرجت إلى النور في سبتمبر 2018 كجامعة منفصلة عن جامعة أسيوط، بعد تشييد مقر جديد لها، ما ساهم في تقديم برامج تعليمية مميزة للطلاب داخل 8 كليات، وتوفير خدمات طبية للأهالي عن طريق الموافقة على إنشاء أول مستشفى جامعي في المحافظة، بعد أن كان أقرب مستشفى جامعي يبعد عن الوادي الجديد بنحو 250 كيلومترا في أسيوط.

وقال الزملوط، إنّ المقر الجديد للجامعة يقع على مساحة 1000 فدان في مدينة الخارجة، لتضم العديد من التخصصات الجديدة، إلى جانب إنشاء مدينة سكنية جديدة لخدمة إقامة الطلاب، بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه.

تنفيذ مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان

وأجرى المركز لقاءً مع الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والذي أكد أنّ الجامعة تضم تخصصات جديدة تخدم سوق العمل، إلى جانب تقديم جهود بحثية كبرى تخدم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات استصلاح المليون ونصف المليون فدان وغيرها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المطلوبة.

وأوضح طنطاوي، أنّ محافظة الوادي الجديد وافقت على إنشاء أول جامعة تكنولوجية بمدينة الداخلة على مساحة 10 أفدنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر «حكاية وطن» في سبتمبر الماضي، بهدف تحقيق أفضل ربط بين برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ولفت رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى تشييد مقر ضخم للاختبارات الإلكترونية في الجامعة بسعة 1600 جهاز، دعمًا لأهداف التحول الرقمي لمنظومة التعليم العالي.

وداخل كلية العلوم في جامعة الوادي الجديد، تحدّث الدكتور رضا حسنين، عميد الكلية، خلال لقائه مع مركز المعلومات، عن التجهيزات المتطورة التي تم إمداد معامل الكلية بها لخدمة أغراض الدراسة العملية للطلاب، إلى جانب إطلاق برامج في النانوتكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيرها، لمواكبة متطلبات سوق العمل، وهي الخطوات التي أشاد بها عدد من طلاب الكلية، خلال لقائهم مع المركز، حيث أشادوا بتجهيزات المعامل والمدينة الجامعية الجديدة المخصصة لسكن الطلاب قرب مقر الجامعة، لتحل محل المدينة الجامعية القديمة، والتي تبعد نحو 10 كيلومترات عن مقر الجامعة الجديد.

كما أجرى المركز لقاءات داخل مراكز الأبحاث الزراعية التابع لجامعة الوادي الجديد، حيث تحدّث الدكتور خالد عبد الحفيظ رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، عن أهمية المركز في الربط بين المناهج النظرية والعملية بالنسبة للطلاب، حيث يضم المركز مزرعة للصوب الزراعية، ومزرعة للنخيل ومساحة مخصصة لإنتاج عدد من المحاصيل، مثل: القمح.

وتحدّث الدكتور حاتم عبد القادر، رئيس قسم الإنتاج الحيواني في كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، عن مكونات مزرعة الإنتاج الحيواني التي تضمها الجامعة، حيث تضم عددًا من رؤوس الماشية والماعز والأبقار، لتدريب الطلاب على مختلف أوجه مجالات الإنتاج الحيواني بشكل عملي على المقررات الدراسية.